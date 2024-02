SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acervo de mais de 18 mil itens, que pertencia ao ator José Wilker, foi doado ao MIS (Museu da Imagem e do Som) do Rio de Janeiro por duas filhas do ator. O artista morreu em 2014, aos 69 anos, em decorrência de um infarto.

Mariana e Isabel Wilker doaram cerca de oito mil livros, mais quatro mil DVDs e cinco mil CDs. Cesar Miranda, presidente do museu, afirmou que a meta é que o acervo esteja catalogado e disponível para consultas e pesquisas até o final de 2024.

"É um tema que vai gerar uma enorme procura, pela importância de José Wilker para a arte nacional e mundial, e também pelo conteúdo em si, que é extremamente rico."