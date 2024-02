ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Comandado por Reinaldo Gottino nas tardes da Record, o programa Balanço Geral SP conseguiu um bom desempenho na audiência no mês de janeiro e voltou a ficar muito próximo da Globo entre 12h e 15h30.

Segundo dados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pelo F5, o programa de jornalismo com entretenimento marcou média de 6,7 pontos com 16,5% de participação no número de televisores ligados em seu horário, das 11h50 às 15h30.

Além disso, somou 12 minutos de liderança neste início de 2024, aproximando-se do primeiro lugar em diversos momentos.

No comparativo com janeiro de 2023, quando havia registrado 5,5 pontos de média e share de 13,4%, o programa vespertino da Record apresentou um aumento de 21% da audiência.

Enquanto o Balanço Geral conquistou mais telespectadores, o SBT, que fez alterações na grade vespertina e estreou novas novelas nesta faixa, perdeu 31% da audiência. Foi uma queda de 3,3 pontos de média para 2,3.

O movimento de queda do SBT abriu espaço para a Band elevar seus índices, que passaram de 1,7 pontos de média para 2,3 pontos. Um alta de 30% em um ano.

O Balanço Geral também superou a média de dezembro de 2023, de 5,9 pontos, crescendo 14% em janeiro. Neste recorte, o SBT perdeu público, caindo de 2,3 pontos para 2,2 pontos.

Cada ponto de audiência equivale a 191 mil telespectadores. Por conta do prestígio, Reinaldo Gottino ganhará um segundo programa na Record.

Em fevereiro, ele estreia como âncora do programa Patrulha das Fronteiras, no horário nobre da emissora de Edir Macedo.