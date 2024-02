SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal premiação da indústria da musica americana, o Grammy acontece neste domingo (4) em Los Angeles. A cerimônia deste ano, que acontece à partir das 22h no horário de Brasília, vai consagrar os melhores artistas, que incluem nomes badalados como Taylor Swift, Billie Eilish, Jon Batiste e Olivia Rodrigo.

A lista de indicados ainda conta com novidades como a cantora SZA e a banda Boygenius, formada pelas artistas Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus. Veteranos como Lana Del Rey, Janelle Monáe e Dua Lipa fecham as principais categorias do prêmio, que será realizado desta vez na Arena Crypto.com.

Entre as apresentações já confirmada, a premiação vai contar com números musicais de Billie Eilish e Miley Cyrus. O U2 se apresentará em Las Vegas, direto da casa de shows The Sphere, inaugurada ano passado.

Veja abaixo os indicados das principais categorias do prêmio, incluindo álbum do ano, gravação do ano e canção do ano.

*Álbum do ano*

'World Music Radio', Jon Batiste

'The Record', Boygenius

'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

'The Age of Pleasure', Janelle Monáe

'Guts', Olivia Rodrigo

'SOS', SZA

*Gravação do ano*

'Worship', Jon Batiste

'Not Strong Enough', Boygenius

'Flowers', Miley Cyrus

'What Was I Made For?', Billie Eilish

'On My Mama', Victoria Monét

'Vampire', Olivia Rodrigo

'Anti-Hero', Taylor Swift

'Kill Bill', SZA

*Canção do ano*

Além de 'Anti-Hero', 'Flowers', 'Kill Bill', 'Vampire' e 'What Was I Made For?', que também foram indicadas ao prêmio de gravação, concorrem a canção do ano:

A&W', Lana Del Rey

'Butterfly', Crazy Town

'Dance the Night', Dua Lipa