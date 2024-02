RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Começou. Foi dada a largada na madrugada deste domingo (4) para as festas de carnaval indoors no Rio de Janeiro --os blocos, assim como em todo o país, já estão na rua faz tempo. O Baile da Vogue, que este ano teve como tema "Galáctika", levou mais de 1 500 pessoas aos salões do Copacabana Palace numa noite muito quente e com a promessa de que por ali passaria a estrela de "Cinquenta Tons de Cinza", Dakota Johnson.

Ela está no Brasil para divulgar o filme "Madame Teia", e os organizadores da festa, que não são bobos nem nada, trataram de contratá-la para dar um pulinho por lá. Um pulinho talvez seja mesmo a melhor palavra para definir o que se viu no Copa.

Dakota tem fama de ser simpática, até que se esforçou. Mas talvez pelo calor ou pelo cansaço de uma agenda apertadíssima de divulgação, não ficou nem cinco minutos no tapete vermelho, tradicional ponto de entrevistas rápidas aos jornalistas. Com os termômetros batendo os 30 graus e naquele frenesi todo, ela tinha a pele impecável, o que causou admiração em uma repórter ali presente: "A bicha não tinha nem um bigode de suor, cara! Parecia que estava na neve".

Acompanhada pela diretora S.J. Clarkson e cercada por um equipe de nove pessoas, ela parou em três pontos diferentes, sorriu para ser para ser fotografada, e não falou com ninguém. Só houve interação quando fez um joinha com o polegar ao ser perguntada se estava gostando do Brasil. A atriz então foi para uma sala reservada e se mandou por outra saída 15 minutos depois.

Famosos made in Brasil não paravam de chegar, e uma delas era Flávia Alessandra, que estava toda em tons cor da pele, Flicts (Alô, Ziraldo!). Suava em bicas, o que borrava um pouco a maquiagem do rosto. Ela carregava um boneco em tamanho natural, e usava a linguagem neutra para defini-lo. "Elu poderia ser um companheiro, uma pessoa que me apoia, ou alguém tóxico", contou, acrescentando que sua inspiração para a fantasia era o filme Blade Runner.

E Deborah Secco? Bem, Deborah foi mais Deborah do que nunca e apareceu coberta de verde dos pés à cabeça, literalmente, para incorporar uma mãe extraterrestre, que desembarca de outro planeta em pleno Carnaval. Ela trouxe até um bebê em um carrinho. "Já vim sensual, glamourosa, sexy... Desta vez decidi vir esquisita", contou. "Eu queria chocar mesmo".

Havia uma fila de celebridades e influenciadores esperando para passar pelo tapete vermelho. Atrás de Carol Trentini, por exemplo, vinha Luiza Brunet, que logo foi perguntada sobre a participação da filha, Yasmin, no BBB 24. "Nossa, um sofrimento ficar vendo tudo o tempo todo", disse, antes de engatar um papo com a estilista carioca Alessa.

As fotos eram feitas com as marcas dos patrocinadores atrás (o bom e velho backdrop), mas Carolina Dieckmann, que tinha compromissos profissionais com uma única empresa, não posou. "Peraí que eu preciso ir ali fazer uma ação". Foi para outra parte do hotel, fez seu comercial, deu umas voltinhas e foi embora. Na saída, topou ser fotografada, mas num fundo neutro, longe do backdrop.

Ainda no quesito fantasias e alegorias, a grande surpresa da noite foi ver Sabrina Sato surgir de calça jeans e chinelos (da marca da qual ela é garota-propaganda). Ela estava hospedada no Copa e só foi dar um alô para o pessoal antes de ir para o ensaio da Vila Isabel. "Seria eu assim em outro planeta?", escreveu ela, adepta de produções elaboradíssimas, em seu Instagram, usando inteligentemente o gancho do tema da festa para justificar a simplicidade de sua roupa.

Lá dentro, era aquilo: muita bebida, drinques especiais preparados na hora em vários bares espalhados pelos salões, um bufê com pratos que dão "sustança"--ravioli, maminha braseada, filé ao molho glaceado, farofa, saladas, mesa de frios e doces parrudos, como pudim de tapioca-- para o pessoal varar a madrugada.

Preta Gil começou a série de shows com homenagens a Rita Lee e Gal Costa, numa sequência que incluiu a bateria e as passistas da Grande Rio, Buchecha e Gloria Groove. Ela apareceu na festa fantasiada de "Xuxa das Galáxias", toda sintética e com várias luzes espalhadas pelo corpo. "Impossivelmente quente, socorro!", comentou. Xuxa também foi homenageada por sua filha, Sasha, que revisitou os arquivos do filme "Xuxa e os Trapalhões", de 1989, para usar uma roupa com uma pegada cósmica.

Fora do furdunço dos salões e pertinho da varanda, a promoter Carol Sampaio, no oitavo mês de gravidez, contava que semana que vem vai estar, sim, na Sapucaí, onde convida os vips de um camarote. Ela também garante que vai estar firme e forte no Rock in Rio, quando o bebê tiver seis meses.

"Vou me hospedar num hotel perto, com babá, qualquer coisa dou um pulo lá e volto". Foi curioso notar como absolutamente todas as pessoas que foram cumprimentá-la, dos mais variados níveis de intimidade, já chegavam botando a mão em sua barriga, enorme, sem a menor cerimônia. Era como se fosse um patrimônio público. "Preferia que não botassem, é estranho, né? Mas sei que fazem por carinho", diz, diplomática, a promoter mais famosa do Rio de Janeiro.