SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É a quarta vez que a funkeira Lexa comanda o próprio bloco em São Paulo. Neste domingo (4) ela escolheu o tema Ar para a sua apresentação, que teve concentração às 13 horas e saída de trio às 14, na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda.

O QUE ACONTECEU

Lexa convidou a drag Diego Martins, a funkeira Dani Bond e a Mulher Pepita para o trio nesta edição. "O funk não poderia ficar de fora do carnaval, como tudo o que é animado, o axé, o samba, todos os ritmos fervorosos se reúnem nessa época", diz a artista ao UOL.

Novo namorado inspirou o tema do carnaval de Lexa. Em uma nova fase e namorando o ator Ricardo Vianna, a funkeira escolheu os quatro elementos: terra, fogo, ar e água como tema do carnaval 2024. Ao UOL, ela revelou que a escolha foi influenciada pelo namorado. "Ele é budista e muito conectado com o mundo e a energia", conta. "Ele trouxe isso para a minha vida no momento certo. Estamos muito conectados, apaixonados, beijando, eu tô amando!", afirma.

CANTORA REUNIU UMA MULTIDÃO NA BARRA FUNDA

A chuva tentou, mas não conseguiu atrapalhar a alegria de Ray Rodrigues, 25, que é baiana e mora em São Paulo há um mês. O pouco tempo já foi o suficiente para que ela se apaixonasse pelo funk. "O pré-carnaval está perfeito, todo mundo muito educado", conta a foliona. Ela foi acompanhada do amigo Alessandro Barbosa, 24, fã da Lexa, que está apresentando o carnaval paulistano para a baiana. "Funk combina com tudo, vai do carnaval à faxina. Sou funkeiro de coração", comemora. "Tô sempre pronto para jogar a bunda pro alto".

Os amigos Raul Emigdio, 23 e Augusto Cardoso, 25, saíram da Brasilândia na Zona Norte de São Paulo para acompanhar a artista. Eles pretendem acompanhar a funkeira por todo o carnaval, como fazem todos os anos. "Esse ano eu estou esperando ela três vezes mais poderosa, mais do que nunca", afirma Raul. "Tenho certeza que esse ano é uma nova era, a Lexa está mais leve, novo amor, nova fase", finaliza. Para Augusto Cardoso a conexão dos fãs com a cantora se justifica pelo amor que ela coloca em tudo o que faz. "Ela trabalha com amor e se dedica muito, meu amor para vida inteira, não é só carnaval."