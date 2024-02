SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Killer Mike foi preso durante a premiação do Grammy neste domingo (4), em Los Angeles. O artista levou três prêmios na noite e foi escoltado algemado por policiais pouco antes do início da transmissão do evento na televisão.

A polícia de Los Angeles ainda não divulgou o motivo da prisão de Killer Mike. Ele foi levado pelos policiais às 16h22 no horário local.

De acordo com a Variety, o rapper pode ser liberado ainda hoje pela polícia, mas ainda não está claro se ele será processado no departamento ou na Arena Crypto.com.

Imagens da escolta foram publicadas no X, o antigo Twitter, pelo jornalista Chris Gardner.

Killer Mike mais cedo foi anunciado vencedor das categorias de canção e performance de rap pela música "Scientists and Engineers", bem como álbum de rap por "Michael" ?as três categorias em que foi indicado na noite.