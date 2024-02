SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 26 anos, o jornalista Erick Brêtas deixa a Globo e o cargo que assumia no Globoplay para seguir outros rumos profissionais. No canal desde 1997, ele comandou o time que criou a plataforma de streaming de conteúdo do canal, em 2015. E esteve no Vale do Silício, de onde contribuiu para a aceleração do processo de transformação digital da empresa.

Pelo X (antigo Twitter), ele se despediu. "Obrigado à Globo, à família Marinho, aos colegas e equipes da empresa e aos parceiros do mercado por tudo o que fizemos juntos. Continuarei torcendo pelo sucesso de cada um e buscando contribuir para que o conteúdo brasileiro siga voando cada vez mais alto", postou.

Para o lugar dele, entra Manuel Belmar, atual diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, que permanecerá nesse cargo, mas também assumirá a liderança de Produtos Digitais e Canais Pagos da empresa, responsável, entre outros negócios, pelo Globoplay.

Segundo comunicado interno assinado por Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, Brêtas considerou seu dever cumprido após bater metas com a plataforma nos primeiros meses de 2024.

O profissional começou como estagiário, em abril de 1997, e seguiu sua trajetória no jornalismo da TV Globo, onde ocupou posições como editor-chefe do Jornal da Globo e diretor regional de jornalismo do Rio. Conquistou o Emmy Internacional, em 2011, na categoria Notícias.