RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maiara, 36, da dupla com Maraisa, rebateu críticas após beber durante um show no Stage Music Park em Florianópolis, Santa Catarina, na sexta-feira passada (2).

Em uma live no Instagram, a sertaneja começou afirmando que nunca deixou de fazer show por nenhum motivo. "Nunca deixei de fazer o meu serviço por conta nenhuma. Como já disse, já entrei com cirurgia no palco, entrei com meningite viral que eu nem sabia, com pé quebrado, depois de dez dias de bariátrica, mas eu nunca deixei de fazer o meu serviço", iniciou ela.

A cantora afirmou que as pessoas não vão conseguir diminuir o trabalho dela em razão da bebida. "Se você está tentando colocar em dúvida meu profissionalismo pelas questões ou da minha bebida ou do meu corpo ou da minha fala ou do jeito que sou, infelizmente, você não vai conseguir mudar dez anos de carreira, que foram muito bem feitos, desde criança eu canto. Graças a Deus tudo que eu fiz só me trouxe para esse lugar aqui, onde eu tenho muito orgulho, honra e respeito pelo meu trabalho", disse.

Na sequência, Maiara falou sobre as críticas que recebeu ao longo da sua vida. "A vida inteira falaram para mim que eu não ia fazer sucesso porque eu bebia ou então porque era mulher ou então porque era gordinha", disse ela.

"Nunca deixei de fazer meu trabalho por causa de cachaça, muito pelo contrário. Cachaça sempre me ajudou. Eu sempre fiquei mais duas horas no show", disse a cantora.

Em seguida, a cantora mandou um recado que continuará bebendo dos shows, independentemente das críticas sobre ela ingerir álcool. "Só avisando aos invejosos que eu vou cantar, sim. Se eu achar que devo beber, eu vou beber, sim. Se eu achar que eu devo dar meu espacate no show, eu vou dar, sim. O que eu achar devo falar no show ou não, vou falar assim porque eu cheguei aqui sendo autêntica", disse.

Depois, a cantora ainda lembrou que os cantores do sertanejo bebem, além de comparar com um deles. "Os homens do sertanejo bebem. Todo show, todos eles bebem. Por que eu que sou mulher não posso beber também?", questionou ela. "Mas vou avisando que meu intuito é ainda ser pelo menos pau a pau do Leonardo. Acho que o Zeca já eternizou. Não tem jeito", acrescentou ela.