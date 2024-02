SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro trimestre deste ano, São Paulo recebe o Drag Brunch, evento que combina um menu de brunch e apresentações de drag queens, aos domingos à tarde. A temporada tem performances agendadas até o final de março, no Sky Terrace Hall, na região sul da cidade, e conta com cardápio assinado pelo ex-Masterchef Martin Casilli. Os ingressos já estão à venda na plataforma Fever e custam a partir de R$ 110.

Os shows acontecem nos dias 25 de fevereiro, 17 e 31 de março, das 12h às 16h30, e incluem apresentações de Ikaro Kadoshi, apresentadora e participante dos programas "Drag Me As a Queen" (canal E!) e "Caravana das Drags" (Amazon Prime), juntamente com artistas convidados. Durante o intervalo, o público pode conversar e tirar fotos com as drags.

Os valores das entradas para o evento variam de acordo com a disposição das mesas. Quanto mais próximo ao centro, onde as apresentações acontecem, mais caro. É possível comprar entre dois e oito lugares em opções privativas e compartilhadas.

Para acessar o setor vip, o visitante precisa desembolsar entre R$ 210 e R$ 230 em mesas privativas com quatro ou duas pessoas, respectivamente. Já o setor A tem opções que vão de R$ 165 (mesa compartilhada para seis pessoas) até R$ 172,50 (mesa privativa para quatro pessoas), enquanto o B varia entre R$ 125 (mesa compartilhada para seis pessoas) até R$ 130 (mesa privativa para quatro pessoas). A opção mais em conta é no setor C (R$ 110, mesa privativa para duas pessoas). Os valores se referem a ingressos individuais.

As comidas e bebidas são cobradas à parte e o menu apresenta entradas (R$ 24 a R$ 33), bowls (R$ 29 a R$ 31), sanduíches (R$ 29 a R$ 44), pratos principais (R$ 50 a R$ 89) e sobremesas (R$ 15 a R$ 45). Os drinques custam entre R$ 35 e R$ 39 e o ambiente é pet-friendly.

DRAG BRUNCH

Quando 25 de fevereiro, 17 e 31 de março

Onde Sky Terrace Hall, av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição, região sul

Preço A partir de R$ 110

Link https://feverup.com/m/121481