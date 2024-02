SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Duda Santos respondeu aos rumores de que estaria se relacionando com o ator Humberto Carrão, seu par na primeira fase da novela "Renascer", que termina nesta segunda-feira (5).

Duda comentou que tem uma boa relação com ele, ao mesmo tempo que é amiga de outros atores que fizeram a novela no mesmo momento. Ela agradeceu a torcida do público.

"A gente tem uma ótima relação fora, conheço o Humberto desde antes da novela. A gente gosta muito de samba, a gente se adora e sai junto. Temos um grupo de amigos muito legais", disse Duda em entrevista ao Gshow.

"Tem muita gente me perguntando se a gente namora. Não, a gente só se ama mesmo. Ele é apaixonante, sou apaixonada por ele", brincou Duda, aos risos, que disse só encontrar o ator em sambas no Rio de Janeiro.

"Essa relação que a gente tem, e também a admiração, acabou dando para ver nas cenas que temos juntos, esse amor, essa química. Porque é isso que a gente tem na vida. Tô morrendo de saudade só de falar dele. Agora só gravo com a galera da segunda fase. Eu e Humberto só nos encontramos agora em samba", afirmou.