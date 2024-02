ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após quatro anos sem ser realizado, a RedeTV! decidiu retomar neste ano com o famoso Bastidores do Carnaval. Programa que faz uma cobertura alternativa às transmissões da folia brasileira, a atração estava fora do ar desde 2020.

A equipe do programa será a mesma responsável pelo TV Fama, atração de celebridades diária da TV de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho. O comando será de Nelson Rubens, Flávia Noronha e Fernando Oliveira, o Fefito.

O Bastidores do Carnaval irá ao ar de sexta (9) até segunda (12), em horários diversos. Na sexta e no sábado, a atração vai ao ar das 21h30 às 1h30, ocupando parte do horário nobre.

No domingo, a atração vai ao ar das 0h30 às 3h, indo ao ar logo após o SuperBowl, a final do futebol americano. Na segunda, o programa novamente começa às 21h30 e termina às 1h30.

O Bastidores do Carnaval sempre foi uma cobertura especial que a RedeTV! focava quase totalmente nas notícias sobre celebridades e acontecimentos envolvendo passistas.

Durante cinco noites, o programa exibe por horas matérias mostrando a correria das escolas de samba, a preparação das rainhas de bateria, curiosidades sobre as musas do Carnaval, as brigas e os momentos bizarros, além de entrevistas com famosos nos camarotes.

A última edição foi ao ar em 2020. Entre 2021 e 2023, o especial foi cancelado por conta da pandemia de Covid-19 e por corte de custos feito pela RedeTV! por conta de problemas financeiros. A retomada faz parte de uma tentativa da RedeTV! em voltar a ter repercussão com público.