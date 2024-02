SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luisa Arraes, 30, foi flagrada aos beijos com o músico Chico Chico, 30, filho da cantora Cássia Eller (1962-2001). O momento aconteceu durante um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

Casada há seis anos com o também ator Caio Blat, 43, Luisa e ele vivem um relacionamento aberto. Inclusive, moram em apartamentos separados, mas no mesmo prédio.

Em entrevista ao O Globo, em 2022, Blat já havia falado que os dois são livres e sempre combinam o momento certo para se relacionarem com quem quiserem.

"Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas, se perguntando 'qual vai ser?'. A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo", disse.

À mesma publicação, Luisa falou sobre essa liberdade. "O Caio fica horrorizado com isso, porque os pais dele são casados até hoje, e os meus, não. Nunca conheci um casal monogâmico feliz a vida inteira."