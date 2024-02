RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Kayky Brito, 35, postou uma reflexão com um antes e depois de sua personalidade após o seu acidente.

O ator afirma que ficou mais 'sensitivo' após o ocorrido. "Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava: 'Por que você tá de mal com a vida? A vida é maravilhosa'. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando tem um buraco na minha frente", inicia.

Após compartilhar sua nova perspectiva, Kayky aconselha os seguidores a procurarem ajuda caso percebam que algo não vai bem. "Fique forte, fique bem. Porque na vida tudo passa", conclui.