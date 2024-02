SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A música "Eva", composição de Cartavetrata, Umto e Ficarelli, foi a mais tocada em shows e trios elétricos por todo o estado de São Paulo no Carnaval de 2023. As informações são do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

A canção já foi gravada na voz de diversos intérpretes, dentre eles Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Durval Lelys e Luiz Caldas.

Conforme a empresa, Tim Maia fica na segunda colocação com o hit "Não Quero Dinheiro", empatado com "Praieiro", de autoria de Manno Goes. E "Rolê", de Tarcísio do Acordeon e DJ Ivis, ficou na terceira colocação dentre as mais tocadas no Carnaval do último ano.

A quarta posição também teve empate entre duas: "País Tropical" e "Baby me Atende". Já a quinta posição ficou com "Cheia de Manias" e "Arerê".