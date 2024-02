ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido do grande público por ter interpretado o jovem Kelvin recentemente na novela "Terra e Paixão" (2023), o ator Diego Martins estreou nesta terça-feira (6) como repórter do Encontro com Patrícia Poeta, da Globo.

Martins terá um quadro semanal onde ele sairá nas ruas para entender a opinião do público sobre o que acontece no BBB 24, especialmente sobre os emparedados da semana no programa comandado por Tadeu Schmidt.

A ideia é usar seu jeito informal e espevitado para angariar audiência, além de deixar a atração mais leve, já que o Encontro mistura quadros de entretenimento com jornalismo.

Por enquanto, Diego Martins ficará na atração até o fim do BBB, marcado para abril. Mas caso seu quadro agrade, ele poderá continuar no programa de outra forma após o período.

Diego Martins já participou do BBB 24. Na semana passada, ele esteve na casa mais vigiada do Brasil juntamente com seu par na novela, Amaury Lorenzo, em um quadro comandado por Marcos Veras.

Antes de "Terra e Paixão", Diego Martins já havia participado de atrações de TV. Ele foi um dos artistas que se destacaram na versão brasileira do The X Factor, show de talentos que foi produzido pela Band em 2016.