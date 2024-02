ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A ESPN conseguiu um bom desempenho de audiência em janeiro. Segundo dados obtidos pela Folha de S.Paulo, referentes ao Ibope PNT da TV por assinatura, o canal esportivo da Disney chegou a atingir 3 milhões de telespectadores.

O resultado é alto para os padrões da TV paga. No mês passado, diversas atrações ao vivo chamaram a atenção do público, o que ajudou os índices a subirem.

A decisão da Supercopa da Espanha, entre Real Madrid e Barcelona, realizada em 14 de janeiro, colocou a emissora no topo da televisão paga, com 5 pontos de média e uma diferença de 475% em relação ao segundo colocado.

No primeiro domingo do 2024, em 7 de janeiro, a emissora teve uma série de jogos do futebol inglês que também colocou a ESPN na liderança isolada. Arsenal e Liverpool, pela Copa da Inglaterra, chegou a ter audiência 316% superior ao segundo colocado na televisão paga, com 4 pontos de média.

O mês também teve bons resultados ao longo da madrugada com a exibição do Australian Open, primeiro Grand Slam de tênis do ano, além de partidas decisivas da NFL, a liga de futebol americano que chegou à sua fase final ao longo de janeiro.

Além da programação ao vivo, programas jornalísticos da casa tiveram bom aumento em relação a janeiro do ano passado. O ESPN F360, comandado por Abel Neto, teve um aumento de 50% na audiência.

A segunda edição do ESPN FC, exibida às 18h com Daniela Boaventura, teve alta ainda mais significativa, com 64%. O SportsCenter, principal telejornal da ESPN, subiu 19%. E o Resenha, com entrevistas exclusivas apresentadas por André Plihal, teve subida de 20%.

Cada ponto de ibope na TV paga equivale a 175 mil telespectadores.