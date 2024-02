Whindersson Nunes revelou nesta terça-feira (6) que vai voltar aos palcos com um novo show de comédia.

Whindersson anunciou um show de comédia em São Paulo. Ele vai se apresentar no Clube do Minhoca, casa de comédia no centro da capital paulista, nas duas primeiras semanas de abril. Os ingressos ainda não estão à venda.

Em 2021, ele decidiu se afastar da comédia por tempo indeterminado. "Não me incomodo com a fama porque eu só sou amado pelas pessoas como sou porque elas me conhecem, e eu amo esse amor. Mas me afetou em outros níveis e eu acho que ainda não sei lidar, preciso assimilar e entender o que fazer com isso", disse na ocasião.

Em 2022, ele fez uma turnê pelo Brasil. O show "Isso Não é Um Culto" foi gravado e lançado na Netflix no ano passado.

Desde então, Whindersson se dedica a outras áreas. Ele investiu na carreira de trapper e no boxe.