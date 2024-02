RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Francine Caroline, viúva do cantor João Carreiro, que morreu após ser submetido a uma cirurgia no coração, encontrou bilhetes nos pertences do cantor.

A viúva encontrou os bilhetes no meio dos pertences do cantor. Francine se emocionou ao achar os recados escritos por ela mesma ao marido. Ela se deparou com os bilhetes guardados em uma caixa de óculos.

"Encontrei esses bilhetinhos guardados nas coisas dele. Quando [ele] saía para viajar, sempre fazia questão de estar presente, e ele guardava todos. Nosso amor pra sempre", disse ela.

Nos bilhetes guardados por João, a viúva escrevia declarações ao amado. "Sorte a minha é dividir a vida com você" e "Você é minha felicidade diária". Essas eram algumas declarações dela, que guardava nos pertences do cantor quando ele saía para viajar por conta dos shows.

MORTE DO CANTOR

João Carreiro morreu aos 41 anos na 3 de janeiro, após ser submetido a uma cirurgia no coração. O artista sofria com um problema cardíaco chamado prolapso da válvula mitral.

O sertanejo ficou famoso nos anos 2000 ao fazer dupla com Capataz. Ele chegou a emplacar a música "Bruto, Rústico e Sistemático" na novela "Paraíso", da Globo.

A dupla João Carreiro e Capataz chegou ao fim em 2014, quando João decidiu seguir carreira solo. Em dezembro de 2023, ele lançou duas músicas novas. O último show do artista foi na virada de ano, em Pedra Preta (MT).