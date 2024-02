SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Bruno Fagundes, 34, revelou no podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, que leva um relacionamento aberto com o também ator Igor Fernandez, 27, há um ano e meio. Segundo ele, a rotina atribulada de viagens e trabalhos faz com que ambos quase não consigam estar juntos. E que cada um pode fazer o que quiser.

"Ele é livre para fazer as coisas que ele quer. Eu sou livre para fazer as coisas que eu quero. Desde que a gente se respeite, se preserve. E no final do dia, no final de semana, estamos juntos", explicou.

O artista, filho de Antonio Fagundes, garante que não há ciúme de nenhuma parte. "A gente só tem ciúme porque quer controlar, ter posse. Quando eu entendo que o desejo dele não vai deixar de existir, isso acontece. A gente não tem gerência sobre o desejo do outro."

Perguntado se, ao ficar com outra pessoa, é preciso contar ao outro, a resposta foi direta. "Não preciso saber. Isso é amor. Eu amo ele tanto que eu quero vê-lo feliz", conclui.

No bate-papo, Bruno revela ainda que sempre viveu relacionamentos monogâmicos e "sempre quebrei a cara".

Foi em janeiro do ano passado que Bruno e Igor assumiram o namoro. Os dois se conheceram nos bastidores da novela "Cara e Coragem" (Globo). Bruno interpretava o coreógrafo Renan, e Igor o bailarino Lucas.