RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry decidiu viajar ao Reino Unido assim que soube do diagnóstico de um câncer do rei Charles 3º. O filho caçula do monarca com a princesa Diana já chegou em Londres e, segundo a rede britânica BBC, não pretende encontrar o irmão William durante a visita ao pai.

Harry, que vive na Califórnia com a mulher Meghan Markle e os dois filhos desde 2020, foi visto no aeroporto internacional de Los Angeles na noite de segunda, e assim que chegou em Londres teria ido direto para à Clarence House, a residência do rei e de sua mulher, a rainha consorte Camilla.

A reportagem apurou com fontes da realeza que Harry deixou clara a vontade de não encontrar com seu irmão por causa de uma relação turbulenta nos últimos anos. Os dois não se falam e essa informação foi contada na autobiografia de Harry, "O que sobra", lançada ano passado. Eles brigaram após William fazer comentários sobre Meghan.

O câncer com o qual o rei Charles 3º foi diagnosticado estaria em um estágio inicial, afirmou nesta terça-feira (6) o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, mas ainda não se sabe o tipo do tumor. Em um comunicado recente, o Palácio de Buckingham informou que o monarca já iniciou tratamento e que continuará com funções de gabinete de casa. Já os compromissos serão adiados ou cancelados.