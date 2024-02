SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Galo da Madrugada, um dos blocos mais aguardados do Carnaval e que acontece em Recife (PE), ganhará as ruas com uma homenagem aos povos originários.

O adereço do bloco homenageia a etnia pankararu e foi criado por artesãs da Cooperativa dos Artesãos Têxteis de Tacaratu. A criação foi resultado de uma parceria do Sebrae com o artista plástico Leopoldo Nóbrega, responsável pela versão 2024 do Galo, batizado de Galo da Paz.

Após receber o convite para assinar o Galo da Paz, Leopoldo Nóbrega idealizou, ao lado das artesãs, a criação da peça em tamanho cenográfico, com cerca de 4 metros, para representar as penas das patas do Galo da Madrugada.

"Valorizar as Varandas da Paz no Galo da Madrugada faz parte de um projeto que eu iniciei, desde que assinei o primeiro Galo, de tornar esse símbolo um propulsor da visibilidade da produção local, valorizando grupos como o dessas artesãs de Caraibeiras e Tacaratu. Em breve, vamos fazer uma grife de produtos inovadores com essas mulheres", disse Leopoldo Nóbrega, artista plástico.

A escultura gigante terá seus pés coloridos pelas Varandas da Paz, peças feitas em fibra de tecido, com técnica de macramê inspirada nas tradições dos pankararus que habitam o distrito de Caraibeiras, na cidade sertaneja de Tacaratu, conhecida como a Terra das Redes. Apesar da tradição, as varandas da paz surgem como um produto inovador, nunca visto na região.

O produto é fruto de uma das etapas da consultoria que envolveu uma imersão na aldeia indígena pankararu, para ter contato com os traços, cores e a simbologia cultural do povo. Isso foi criado para decorar a lateral de novas redes produzidas pela Coopertêxtil.

A coleção "Varandas da Paz - Galo da Madrugada 2024" estará disponível para a venda quando o Galo desfilar. A peça tem as cores dos anéis olímpicos, que representam a união dos cinco continentes, e contou com orçamento de R$ 70 mil reais, disponibilizados por meio de acordo de parceria com a Prefeitura de Tacaratu.