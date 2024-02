RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga não apresentou o Mais Você na manhã desta quarta-feira (7). A apresentadora teve um mal-estar e precisou ser substituída às pressas por Tati Machado e Fabricio Battaglini. Os dois comandaram a atração, que contou com a participação do motoboy Juninho, o sétimo eliminado do BBB 24 na noite anterior.

Logo no início do programa, Battaglini explicou o que tinha acontecido com a apresentadora titular: "Está tudo bem com a Ana. Ela só teve o que qualquer um já teve: comer algo que não te cai bem. Não preciso me estender muito e foi isso que aconteceu", disse o jornalista. "A gente repete o que você sempre diz: beba muita água, Ana! Fica bem logo", completou Tati Machado.

Por meio do seu perfil do Instagram, Ana Maria Braga contou o que tinha acontecido: "Hoje não acordei muito bem e precisei ficar e casa. A 'dor de barriga' chega para todas uma hora. O dia vai ser de muita hidratação por aqui para amanhã estarmos juntos de novo."