SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As jornalistas Daniela Lima e Camila Bomfim passaram por um "climão" na tarde desta quarta-feira (7), durante a transmissão do Conexão GloboNews. As apresentadoras se desentenderam, enquanto Valdo Cruz observava o diálogo.

Daniela falava sobre uma notícia da Operação Lava Jato, quando Camila falou que o assunto (diálogos sobre a decisão de Dias Toffoli) poderia confundir alguns telespectadores. "Só para entender, porque acho que para o nosso assinante, além da transcrição, que é muito técnica, fica mais claro. Ele revelaria, num conjunto maior, qual sentido?", perguntou ela.

"De que tem mais elementos de Lava Jato respaldando o entendimento de Dias Toffoli, de que J&F é Lava Jato?", completou Camila, que teve resposta agressiva de companheira de jornal. "Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É engraçado que se criam uns ruídos aqui dentro. Ontem nós passamos isso aqui quantas vezes? O Valdo é testemunha", disse a jornalista.

Daniela continuou: "Eu falei no estúdio que são duas coisas, dois braços e duas apurações diferentes. Às vezes as coisas são trocadas de ouvido, e nós vamos seguindo. É só para esclarecer isso, porque são muitos pontos técnicos para deixar claro. Não tem nada a ver com isso".

Na web, as opiniões sobre o comportamento de Daniela se dividem. "Achei que ela foi extremamente grosseira com a Camila...", escreveu uma internauta no Instagram. "Grosseira, sem paciência e a entonação de voz bruta, não combina com um jornalista", escreveu mais uma no X. "Gostei da Dani. Também [tenho] zero paciência para gente burra", disse mais uma.