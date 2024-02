RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete da mocinha Daphne na primeira temporada de "Bridgerton", da Netflix, Phoebe Dynevor não vai participar do terceiro ano da produção. A própria atriz foi quem anunciou a sua saída da série e disse que até deixou o grupo de WhatsApp do elenco. Mas, ela não descartou a possibilidade de um retorno desde que sua personagem tenha força na trama e explicou: "Essa série é única porque cada um tem a sua temporada. Se houvesse um bom motivo para eu voltar, então talvez."

Apesar de não mais trocar mensagens com os outros atores, Phoebe contou que mantém mais contato com Jonatha, Bailey, o intérprete de Anthony na série, e encontrou com Regé- Jean Page em um evento há poucos meses. "Ficamos pensando na série. Ainda estou me recuperando disso. Filmar a primeira temporada de 'Bridgerton' foi provavelmente o momento mais feliz que já tive na minha vida", disse ao Evening Standard nesta quarta-feira (7).

Phoebe também falou do longa "Jogo Justo", onde interpreta a protagonista Emily. Inicialmente, Chloe Domont comandou um filme independente, que mais tarde foi adquirido pela Netflix, ambientado em um escritório de finanças, majoritariamente formado por homens e com uma política sexual a ser questionada, a personagem central precisa mostrar seu talento para se destacar.

"Parecia a minha história, e parecia a história de todas as mulheres que conheço. Seja trabalhando em um ambiente dominado por homens ou tendo um relacionamento com alguém que se sente ameaçado por você, todas essas coisas com as quais as mulheres lidam o tempo todo. Eu tirei proveito da experiência pessoal? Claro. Estou disposta a falar sobre isso? Na verdade, não, mas aproveitei as experiências que tive no passado", refletiu Dynevor.