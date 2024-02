SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após a festa do Grammy em que foi criticado por estar de cara fechada, Ben Affleck surge brincando com a situação em um comercial da rede de cafeteria Dunkin Donuts.

No filme publicitário, o ator decide reverter sua imagem de emburrado e se lançar como rapper. "Quão difícil isso pode ser?", pergunta ele, que em seguida liga para vários produtores oferecendo "uns beats" e tentando se vender como o novo artista pop.

Porém, Affleck se revela um pretensioso e atrapalhado aspirante a cantor. Em um dos momentos mais cômicos do comercial, ele pergunta aos produtores "quem é TikTok".

"Eles disseram que você não é bom o suficiente", ele lamenta para si mesmo, sentado no sofá com uma caixa de donuts. "Que você é um branco de meia-idade, atrapalhado, sem ritmo, desafinado e descoordenado. Isso significa que não posso ser um pop star? É o que vocês vão ver", responde, com ar desafiador.

Jennifer Lopez, mulher do ator, compartilhou o comercial em suas redes sociais. Os fãs e amigos do casal elogiaram a ação de marketing.

"J.Lo e Ben trollando a internet sempre me matam", escreveu uma seguidora da cantora. "Deus abençoe a união de vocês, vocês são incríveis", elogiou a atriz Zoe Saldana. "Simplesmente hilário!", se divertiu outro internauta.