SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Bin Laden e Giovanna deram um passo a mais na relação deles dentro do BBB 24. O casal foi para debaixo do edredom durante a festa da líder Fernanda, na madrugada desta quinta-feira (8).

Eles escolheram o quarto gnomo para viver a intimidade, cômodo onde Rodriguinho estava dormindo, por volta das 4h45.

O pagodeiro acordou assim que ouviu o estalo dos beijos de Bin e Giovanna na cama ao lado da sua. Incomodado com a cena romântica, ele se levantou, reclamou com o casal e saiu do quarto.

Rodriguinho sentou na sala e protestou com outros brothers, "acho bem desnecessário, mas não vou empatar. Eu jamais faria isso [ir para debaixo do edredom] dentro de um programa", afirmou.

Michel ouviu o cantor e disse que quando fosse dormir ia pedir para Giovanna parar, caso eles ainda tivessem se beijando.

Às 5h, Michel aproveitou a informação e foi junto com Raquele na despensa em busca de preservativos para o casal sem eles pedirem. Ele levou o item no quarto gnomo e jogou em cima deles. "Ô louco. Não precisa disso não. Estamos de boa aqui", disse MC Bin Laden.

Mais cedo na festa, Michel, o autor da piada, reclamou de brincadeiras que Davi fazia na pista de dança. "Tenho um ranço dele que não consigo disfarçar", afirmou.