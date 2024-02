SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou a hora de as escolas de samba do Rio e de São Paulo mostrarem o que prepararam para este Carnaval. Os desfiles nos sambódromos das duas cidades começam nesta sexta (9), no Anhembi, e como sempre, uma alta concentração de celebridades poderá ser vista não só nos camarotes, mas também na pista, nos carros alegóricos, à frente dos ritmistas.

Onde elas estarão? Viviane Araújo continua sambando como poucas (e tocando tamborim com maestria) junto à bateria "furiosa" do Salgueiro e na Mancha Verde, em São Paulo. Sabrina Sato é outra rainha que, de tanto talento, mais uma vez pode ser vista em dose dupla, nos desfiles das duas cidades: sábado (10) estará na Gaviões da Fiel, e na segunda (12), dá seu show na Vila Isabel.

A julgar pelo que vem mostrando nos ensaios técnicos e de rua da Grande Rio, Paolla Oliveira será novamente ovacionada pela Sapucaí quando a escola de Duque de Caxias passar pela avenida, no domingo (11), a primeira noite carioca de desfiles do Grupo Especial.

Também saem na Grande Rio Deolane Bezerra, Xamã, Regina Casé e Mileide Mihaile. Rafa Kalimann, por sua vez, estreia como musa na Imperatriz Leopoldinense, enquanto Erika Januza volta a mostrar seu samba no pé na Viradouro, escola que fecha o Carnaval do Rio, na segunda (12).

Entre os homenageados, destaque para Fafá de Belém, tema do enredo da Império de Casa Verde, e para o carismático ex-jogador de futebol Adriano Imperador ?Didico, para os íntimos, como mostrou a série documental da Paramount. Alcione, a Marrom, vem na Mangueira, que contará no Sambódromo carioca a sua história de vida. Confira nas galerias de foto os famosos que participarão do Carnaval 2023.