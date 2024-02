SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dias são difíceis para Taylor Swift. A cantora americana vendeu um de seus aviões particulares, aquele modelo Dassault Falcon 900 LX, no último dia 30 de janeiro, para a seguradora de automóveis Car Shield, que tem sede no Missouri.

As estimativas apontam que, em 2011, Taylor tenha comprado a aeronave por US$ 40 milhões. Atualmente, por ser usado, o avião deve valer US$ 7 milhões. Mas nem tudo está perdido para Taylor Swift. Ela ainda tem outro Falcon, o modelo 7X, que é bem maior e vale cerca de US$ 54 milhões.

Esse modelo é o mais usado pela cantora durante a The Eras Tour. Taylor tem recebido críticas da sociedade, por usar excessivamente as aeronaves e ser a celebridade com a maior pegada de carbono do mundo, segundo um estudo da Yard.

O avião de Taylor tem 80 minutos de tempo de voo médio, com emissões anuais de 8.293.54 toneladas, 1.184.8 vezes mais do que a emissão anual da média das pessoas. De acordo com o Banco Mundial, a emissão média global de carbono per capita foi de 4.3 toneladas. Portanto, a pegada deixada pelos jatos da cantora foi 1.928 vezes maior do que a média global.

Com um avião a menos, o radialista Boomer Easion disse que a artista quer que a NFL pague pelas despesas que ela terá, se deslocando do Japão para Las Vegas. No dia 11 de fevereiro, a cidade recebe a a partida entre San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs.

Taylor tem sido responsável por trazer mais fãs ao esporte, com sua presença nos jogos e o namoro com Travis Kelce, jogador do Chiefs.