JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Carolina Arjonas, 28, será a musa da Camisa Verde e Branco, no Carnaval de São Paulo.

Em sua estreia no Carnaval, Carolina disse que tem sofrido críticas por ser branca e loira. "Assim que eu falei 'eu estou no carnaval', já recebi uma enxurrada de críticas. "Teve um rapaz, de uma escola de samba, que falou assim: 'essas mulheres brancas estão no carnaval e fazem tudo, menos sambar'. Mas qual é o problema? Também sei sambar", desabafou.

Carolina irá usar uma fantasia avaliada em mais de R$ 60 mil. Além disso, ela disse que está treinando para poder ir muito bem no Sambódromo do Anhembi. "Estou me dedicando, dando o meu melhor, estou fazendo aulas de samba, estou realmente ali para dar o meu melhor junto com a escola. Quero brilhar junto com todo mundo", contou em entrevista ao TaninoCast.

Segundo ela, há uma competição muito grande neste período de Carnaval. "As mulheres sofrem com essa competição. As pessoas falam coisas que desanimam, mas a minha briga é comigo mesma, com o meu espelho. Quero olhar e me sentir bem, não como a pessoa quer que eu esteja. Se estou feliz com o meu corpo, está tudo certo", afirmou.

Por fim, a influenciadora disse que quase desistiu de ser a musa da Camisa Verde e Branco. "Tive que brigar muito com o meu psicológico para continuar, para estar no carnaval. É uma briga diária com o emocional. Cheguei a pensar em desistir", finalizou.