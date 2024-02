ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A CNN Brasil acertou três contratações para reforçar seu time de jornalistas nesta quinta-feira (8). O canal de notícias fechou com Maurício Noriega, ex-Globo; Débora Bergamasco, ex-SBT, e Luciana Taddeo, nova corrrespondente da América Latina do canal.

A informação foi confirmada pela CNN Brasil à Folha de S.Paulo. Todos eles começam a trabalhar em programas do canal ainda neste mês de fevereiro, em data que será definida em breve.

A contratação que mais chama a atenção é da Noriega. Jornalista esportivo que teve passagem de 21 anos pela Globo, Mauricio Noriega estará todos os domingos no Domingol com Benjamin Back.

Por três vezes por semana, Noriega também participará dos jornais CNN Novo Dia e Brasil Meio-Dia, além de trazer as notícias e análises esportivas no site do canal.

Já Débora é reconhecida como uma jornalista política de bom acesso a informações em Brasília. Ela será analista política na capital federal, e também trará informações sobre os bastidores do poder.

Além de passagem pela Folha de S.Paulo, Débora Bergamasco estava no SBT desde 2018, onde foi o principal nome da cobertura política e por onde comandou o programa Poder em Foco nas noites de domingo.

Por fim, Luciana Taddeo será a correspondente fixa da CNN Brasil para a América Latina, a partir de Buenos Aires, na Argentina. A jornalista tem experiência de dez anos no país e vai cobrir os países vizinhos ao Brasil.

As contratações feitas pela CNN Brasil chegam para tentar reforçar o conteúdo do canal, que vive bom momento no digital, mas perde na audiência da TV para Jovem Pan e GloboNews, suas maiores concorrentes.

"Estamos comprometidos em fortalecer nossa equipe para alcançar novos patamares de excelência jornalística. Reforçamos nosso time para que todos, juntos, possamos crescer ainda mais", afirma Virgilio Abranches, vice-presidente de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil.