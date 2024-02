SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (8), cinco novos filmes chegam às salas de cinema de São Paulo. Excepcionalmente nessa leva de lançamentos, um sexto filme -"Madame Teia", da Marvel- entra na programação apenas na próxima quarta-feira (14).

Uma das estreias é "A Cor Púrpura", versão musical do romance homônimo, que já havia sido adaptado para as telonas em 1985 sob a direção de Steven Spielberg.

BAGHEAD - A BRUXA DOS MORTOS

Após a morte de seu pai, Iris herda um antigo bar. A jovem descobre que o local abriga uma entidade capaz de incorporar os mortos e passa a explorar os poderes da criatura, ajudando pessoas desesperadas em troca de dinheiro.

Baghead. Estados Unidos, 2023.

Dir.: Alberto Corredor.

Com: Freya Allan, Jeremy Irvine e Ruby Barker.

14 anos

A COR PÚRPURA

O musical é baseado no romance homônimo de Alice Walker. A história é contada a partir das cartas escritas por uma jovem a Deus. A atuação de Danielle Brooks recebeu uma indicação ao Oscar deste ano. A direção do longa é de Blitz Bazawule, rapper que também assinou "Black Is King", de Beyoncé.

The Color Purple. Estados Unidos, 2023.

Direção: Blitz Bazawule.

Com: Halle Bailey, Taraji P. Henson e Colman Domingo.

14 anos

MADAME TEIA

Baseado nos quadrinhos homônimos, o filme conta a origem da heroína Cassandra Webb, uma paramédica de Manhattan que tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma

relação com três jovens destinadas a futuros poderosos.

Madame Web. Estados Unidos, 2024.

Direção: S.J. Clarkson.

Elenco: Celeste O'Connor, Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

14 anos

MONEYBOYS

Fei trabalha ilegalmente como garoto de programa para sustentar a família. Sua relação com os parentes colapsa quando o rapaz percebe que eles aceitam o dinheiro, mas são contra seu modo de vida. Com o apoio do amigo de infância, tenta seguir em frente.

Taiwan, 2021.

Diretor: C.B.Yi.

Elenco: Kai Ko, Chloe Maayan e Yufan Bai.

16 anos

PEPPA PIG: FESTA NO CINEMA

Neste ano, Peppa Pig comemora seu 20º aniversário. A animação reúne dez episódios inéditos, cinco músicas novas e 11 curtas interativos em que Peppa e seus amigos brincam, dançam e cantam.

Peppa's Cinema Party. Reino Unido, 2024.

Dir.: Andrea Tran.

Livre

TODO MUNDO AMA JEANNE

Depois de ser exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o filme francês volta às telonas da capital. Na trama, Jeanne está deprimida e afogada em dívidas . Ela resolve viajar a Lisboa para vender o apartamento da mãe, morta há um ano. No aeroporto, ela encontra um antigo colega de escola -de quem não se lembrava- com quem passa a conviver e que se torna pegajoso e inconveniente.

Tout le Monde Aime Jeanne. França, Portugual, 2022.

Dir.: Céline Devaux.

Com: Blanche Gardin, Laurent Lafitte e Maxence Tual.

14 anos