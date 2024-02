SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Recife foi notificada extrajudicialmente na última quarta-feira (7) pelo Ecad, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, por não pagar os direitos autorais de músicas usadas no Carnaval da cidade. De acordo com o órgão, a administração municipal acumula dívidas do tipo pela folia do ano passado e das últimas duas festas de Ano-Novo.

Em nota, a Fundação de Cultura Cidade do Recife diz que a Prefeitura não recolhe o Ecad porque as festas têm fim apenas social, cultural e simbólico, sem ganhar financeiramente por isso.

O Ecad não definiu um valor nessa notificação, mas diz que a dívida deve ser de 10% do custo musical dos festejos de Carnaval, incluindo custos de som, montagem de palcos, cachês de artistas e demais gastos que constam dos contratos dos eventos.

A instituição cobra o pagamento dos valores correspondentes aos autores e compositores das canções tocadas nos festejos, usando por base a lei 9.610/98. O objetivo é quitar os débitos e regularizar a situação com a administração com o atual prefeito da cidade, João Campos (PSB).

O órgão ainda pede a produtores de eventos públicos e privados que se certifiquem de que o autor das músicas seja pago pelo uso de sua obra, alertando ainda patrocinadores para reforçarem essa vigilância.

Em resposta ao caso, a Prefeitura diz as festas são promovidas em espaços públicos e de forma gratuita, sem coletar qualquer valor de ingressos do público. As atividades são fomentadas em quase sua totalidade pelos recursos de impostos e destinados a ações culturais do gênero.