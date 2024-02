SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo foi uma das principais atrações da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2024. Cantora pausou sua apresentação após o desmaio de um folião.

Ivete parou apresentação na praça Castro Alves por cerca de 10 minutos e solicitou ação do Corpo de Bombeiros ainda no palco. "Ele vai tomar isso (isotônico) e vai ficar zero", disse a artista.

Na sequência, Ivete também jogou água nos foliões. Cantora pediu que o público colaborasse com a distribuição de água. "Está gelada, doendo no corpo", brincou.

UOL busca contato com o Corpo de Bombeiros para saber detalhes sobre o estado de saúde do folião. A reportagem será atualizada caso se manifestem sobre o episódio.

Anitta cantou o hit "Macetando" no palco com Ivete Sangalo. A carioca é uma das principais atrações do Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (9).