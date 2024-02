SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conselho Universitário da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) aprovou, em reunião nesta quinta-feira (8), a concessão do título de doutor honoris causa ao cantor e compositor Gilberto Gil.

A indicação foi realizada pela Congregação da Escola de Música e pelo Conselho de Coordenação do Centro de Letras. Os conselheiros aprovaram a homenagem por aclamação.

A entrega do título de doutor honoris causa deve acontecer em abril.

A importância do artista para o Brasil foi destacada no discurso do professor Clynton Lourenço Correa, que defendeu a homenagem. Correa falou sobre a atuação de Gil na defesa de causas humanitárias.

"Sua obra é e continuará sendo um importante instrumento de reflexão e ação, inspirando gerações a buscar um mundo mais justo e igualitário", disse.

Gil foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também multi-instrumentista e escritor, ele é membro da ABL (Academia Brasileira de Letras).

O cantor participou na madrugada desta sexta-feira (9) da abertura do Carnaval em Recife.