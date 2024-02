SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bilionário Bill Gates construiu sua fortuna de US$ 124,5 bilhões (R$ 617 bilhões) à frente da Microsoft ao longo dos anos. Hoje ocupa o sétimo lugar entre os mais ricos do mundo, segundo a Forbs, mas já deixou claro que a fortuna não tem importância tão grande em sua vida. E ele quer o mesmo para os filhos.

Gates declarou que Jennifer, 27, Rory, 23, e Phoebe, 21, herdariam menos de 1% de sua fortuna, ganhando "apenas US$ 10 milhões cada" (cerca de R$ 50 milhões). "É um desserviço para as crianças ter enormes somas de riqueza. Isso distorce tudo o que eles podem fazer ao criar seu próprio caminho", disse o bilionário em entrevista ao This Morning.

Ele e sua ex-mulher, Melinda French (de quem se divorciou em 2017), devem deixar os 99% da fortuna para a Fundação Bill e Melinda Gates, considerada como seu "quarto filho". Até 2026, eles pretendem investir US$ 9 bilhões por ano (cerca de R$ 45 bilhões) em áreas de inovação, como a prevenção de doenças, a redução da mortalidade infantil, a melhoria da segurança alimentar e a adaptação climática.

"O dinheiro não tem utilidade para mim além de um certo ponto. A sua utilidade reside exclusivamente na construção de uma organização e na entrega de recursos aos mais pobres", disse ele.

Os três filhos de Bill e Melinda parecem estar seguindo o desejo dos pais. Jennifer, 27, concluiu o mestrado em saúde pública na Universidade de Columbia no ano passado e ganhou o prêmio Excelência em Saúde Pública Geral, após ter estudado biologia em Stanford. Ela é casada com o cavaleiro egípcio Nayel Nassar, com quem teve uma filha em 2023.

Rory, 24, formou-se na Universidade de Chicago com "uma dupla especialização e um mestrado" que obteve em apenas quatro anos. Já Phoebe, 21, é estudante em Stanford e aparece frequentemente com o pai em eventos de caridade.