RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com câncer terminal, a cantora norte-americana Cat Janice, 31, compartilhou com os seguidores que organizou um plano para não deixar o filho de sete anos desamparado financeiramente.

A artista pede para que seus seguidores viralizem a música que compôs para o menino, "Dance You Outta My Head". Ela registrou essa e todas as outras canções que tem em nome de Loren para, assim, conseguir deixar dinheiro para ele. "Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem", anunciou.

"Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e reproduzissem ela, porque todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás", explica Cat.

Ontem, a cantora descobriu que a canção chegou na 5ª posição das mais ouvidas da semana na lista do TikTok Billboard Top 50.

Cat disse à People que deu início ao tratamento na Unidade de Cuidados Paliativos, pois os procedimentos na UTI já não estavam fazendo mais efeito. O primeiro diagnóstico de Cat aconteceu em janeiro de 2022, quando a cantora notou um caroço em seu pescoço e procurou um médico. Na época, descobriu que se tratava de um tumor maligno raro e passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Em junho do mesmo ano, recebeu a notícia que estava curada.

Em 2023, no entanto, Fischer recebeu um novo diagnóstico, desta vez, de câncer no pulmão. Poucos meses depois ela soube que não havia mais chance de cura.