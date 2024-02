SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mãe praticou um ato de amor a seu filho e a internet a abraçou em um momento tão difícil. A cantora Cat Janice, que enfrenta um câncer em estado terminal, viralizou com a música "Dance You Outta My Head". A americana cedeu os direitos autorais ao seu filho, Loren, de 7 anos, para que ele esteja seguro financeiramente quando ela não puder mais cuidar dele de perto.

A música foi compartilhada primeiro no TikTok, em vídeo no qual Cat aparece em uma cama de hospital, expressando o seu último desejo: "Acho que estou sendo chamada para casa. Minha última alegria seria se você pré-salvasse minha música 'Dance You Outta My Head' em minha bio e a transmitisse, pois todos os lucros vão diretamente para meu menino de 7 anos que estou deixando para trás".?

No YouTube, a canção animada já conta com quase 700 mil visualizações e 100 mil curtidas. No TikTok, mais de 400 mil usuários gravaram vídeos com o áudio da canção, para fazer ela alcançar cada vez mais pessoas. Confira!