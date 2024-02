SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Taylor Swift quase tomou um tombo durante um show nesta sexta-feira (9), em Tóquio, no Japão.

A cantora retomou a The Eras Tour com uma sequência de shows no Japão. O de hoje marcou a terceira apresentação de Taylor no país. Ela ainda canta amanhã (10), e deve ir para os Estados Unidos para acompanhar o Super Bowl, que será disputado por seu namorado, Travis Kelce.

Durante o show desta sexta-feira (9), Taylor quase caiu enquanto apresentava a era do álbum "Folklore". Essa parte da apresentação é marcada por uma casa que faz parte do cenário. A cantora costuma subir no telhado para performa as músicas mais introspectivas de seu repertório.

Enquanto descia as escadas da casa, Taylor escorregou e quase foi ao chão. Ela brincou com a situação: "Minha vida passou diante dos meus olhos".