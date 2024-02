SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Super Bowl, disputa entre as equipes de futebol americano do Kansas City Chiefs ?time campeão da American Football Conference (AFC)? e do San Francisco 49ers ?vencedores da National Football Conference (NFC)?, acontece neste domingo (11), no Allegiant Stadium, e tem transmissões que começam às 20h30 no horário de Brasília.

Na capital paulista, fãs da principal liga esportiva dos Estados Unidos poderão assistir a partida final da NFL e a apresentação do rapper Usher, dono dos hits "Yeah!", "DJ Got Us Fallin? In Love" e "My Burn", que acontece no intervalo, em bares e restaurantes.

Confira sugestões a seguir:

*

Dickey?s Barbecue Pit

A casa, na região central da capital, é especializada em churrasco americano. Lá, os fãs de NFL poderão assistir o jogo e experimentar a culinária norte-americana. No pacote do evento, que custa R$ 149,90, a casa traz nove opções de porções e entradas em sistema de rodízio: asinhas de frango, bolinhos de carne bovina com queijo cheddar, pastéis com carne de porco desfiada, linguiça apimentada assada na brasa, tiras de frango frito, anéis de cebola empanados, polenta frita, e dois tipos de batatas fritas. O combo também inclui chopp à vontade. As reservas podem ser realizadas antecipadamente pelo WhatsApp (11) 96370-8181.

Al. Santos, 843, Jardim Paulista, região central, @dickeysbrasil

Espetto Carioca

O espaço, dedicado aos espetinhos, terá transmissão da 58ª edição do Super Bowl. O menu da casa traz pão de alho com calabresa (R$ 9,95), além de frango com bacon (R$ 15,95), queijo coalho (R$ 13,95), pancetta (R$ 13,95) e camarão à milanesa (R$ 24,95) no palito. Para experimentar as versões de espetos com bolinhos de mandioca, novidades no cardápio, é preciso desembolsar entre R$ 13,95 e R$ 15,95. A casa também oferece hambúrgueres, sanduíches e saladas. Cervejas em garrafa (R$ 7,95 a R$ 16,95) e drinques clássicos acompanham (R$ 26,95 a R$ 29,95).

R. Américo Brasiliense, 1795, Chácara Santo Antônio, região sul, @espettocarioca

Gaarden Bar

No Largo da Batata, próximo à estação Faria Lima, em Pinheiros, fica o Gaarden Bar. O estabelecimento dispõe de um telão e estará aberto a partir das 12h. Há opções de chopp, como o Hoengaarden, no estilo witbier belga, a partir de R$ 17 e drinques clássicos (entre R$ 28 e R$ 45). O menu também oferece o broaster chicken (R$ 46), uma sobrecoxa crocante no molho chipotle defumado, maionese de cebola assada, alface, tomate e fritas como acompanhamento e bolinhos de costela suína (R$ 42, cinco unidades).

R. Fernão Dias, 672, Pinheiros, região oeste, @gardeenbar

NFL in Brasa

Na Arca, na Vila Leopoldina, o evento tem chancela oficial da NFL e os fãs do esporte podem participar de atividades interativas, como fazer passes longos ou chutes de field goal. No menu, aparecem pratos como churrasco, cachorro-quente, lanches, mac and cheese, asinhas e costela. Ainda há ingressos à venda no Sympla para a exibição, no domingo, por R$ 232.

Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, região oeste

Salve Jorge

Na Vila Madalena, bairro boêmio paulistano, o bar traz um telão de led e três televisões para a transmissão do jogo e do show de Usher. A casa faz uma promoção de cervejas (R$ 24 por unidade) e, a cada duas adquiridas, a terceira é gratuita. No local, o cardápio disponibiliza caipirinhas (entre R$ 32 e R$ 46), além de petiscos, como iscas de filé mignon ao molho madeira (R$ 76,80), mandioca frita (R$ 39), bolinho de costela com geleia de maracujá agridoce (R$ 51,80).

R. Aspicuelta, 544, Vila Madalena, região oeste, @barsalvejorge

The Blue Pub

A unidade do pub inglês na Bela Vista, que já transmitiu a final da Champions League de futebol e jogos da Copa do Mundo de 2022, exibe a final do campeonato de futebol americano em inglês, com legendas, em nove televisões e dois telões espalhados pelos ambientes da casa. No domingo, os torcedores que pedirem um balde com cinco long necks Heineken, recebem a sexta por conta da casa. No cardápio, o The Blue Pub também possui cervejas de outros países, como a Pilsner Urquell (R$ 37), da República Tcheca, e o Guinness (R$ 54), da Irlanda, além de sanduíches e hambúrgueres (entre R$ 35 e R$ 49).

Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, região central, @thebluepub

Trip Food SP

O espaço, que traz comidinhas de rua de vários países e uma temática de viagens, possui um telão composto por nove televisões para a transmissão da disputa. O Trip Food apresenta entradinhas e petiscos, que variam entre R$ 23,90 e R$ 38,90, e incluem iscas de frango, picadinho bovino, quibe recheado com requeijão, dadinho de tapioca com geleia de pimenta, coxinha e cupim desfiado. A cartela de drinques tem 35 opções. O pink boomerang (R$ 40,90) ?mais pedido da casa? recebe em sua composição vodka, pitaya, xarope de maçã verde, polpa de maracujá, Red Bull Pitaya e cobertura de chantili. O pisco sour (R$ 30,90), típico no Chile, a michelada (R$ 30,90), do México, e o mojito, de Cuba, também estão disponíveis. R. Mourato Coelho, 972, Pinheiros, região oeste, @tripfoodsp

Vila 567

A casa, também localizada na região oeste, prepara painéis de led e aparelhos de TV para a transmissão do Super Bowl. Quem preferir assistir o confronto ao ar livre, pode acompanhar a partida no rooftop. Após a disputa entre Chiefs e 49ers, o bar recebe os artistas Alemão, Elias Trindade, Vinicius Schaaf e Alisson Marques, que trarão repertórios de samba e sertanejo em suas apresentações. O DJ Sheik também toca na ocasião. No cardápio, os clientes encontram porções com bolinho de bacalhau (R$ 34,90), provolone à milanesa (R$ 48,90) e batata rústica com queijo cheddar e bacon (R$ 31,90). A cerveja long neck custa entre R$ 15,90 e R$ 22,90 e os drinques, como moscow mule, negroni e mojito, variam de R$ 28,90 a R$ 39,90.

R. Aspicuelta, 567, Vila Madalena, região oeste, @vila567bar