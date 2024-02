SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hot pants, ombreiras e meia arrastão são algumas das tendências que devem dominar os looks do Carnaval 2024, especialmente por serem peças que oferecem conforto, sem deixar de lado as cores vibrantes e o estilo carnavalesco.

Dados do Google Trends mostram que esses trajes costumam despertar interesse de buscas durante os meses de folia. As hot pants, por exemplo, são peças pesquisadas pelos internautas nesta época do ano -e seguem em franca ascensão neste mês. O mesmo acontece com as ombreiras.

De acordo com o Trends, as saias de tule e de paetê também tiveram um crescimento no interesse de buscas nos últimos 30 dias.

VEJA AS TENDÊNCIAS DE MODA QUE DEVEM BOMBAR NO CARNVAL

HOT PANTS

Para Diego Ribeiro, professor de moda da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), as hot pants em conjunto com o cropped serão o look da vez. Além disso, para complementar essa peça de baixo, os tops de miçangas -impulsionados pelas friendship bracelets trocadas nos shows da Taylor Swift- também serão tendência.

Segundo o professor, as hot pants ganharam a simpatia do público por serem uma vestimenta que traz frescor e por não serem tão cavadas quanto a parte de baixo do biquíni. "Você tem um pouco mais de cobertura, sempre mantendo o conforto para a folia", diz Ribeiro.

Para quem deseja personalizar a peça, o professor indica pensar em itens como cordões para fazer amarrações ou pedrarias que você pode aplicar com cola.

OMBREIRAS

As ombreiras podem ser aliadas na proteção dos ombros contra o sol, até porque a previsão para os dias de folia em São Paulo é de muito calor todos os dias, com possibilidade de chuva rápida, típica de verão, ao final das tardes, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Assim como as hot pants, é possível customizar a peça e aplicar corrente, franja ou plumas nelas.

"Você pode usar com um cropped ou mesmo a própria parte superior do biquíni, tornando-a uma fantasia fácil para o Carnaval. Você ganha essa questão de conforto sem perder o lado estético também", diz Ribeiro.

MEIA-ARRASTÃO

Essa é outra peça que vai ser tendência e já é aliada das mulheres no Carnaval. Pode ser com brilho, colorida ou no modelo de trama... Ribeiro lembra que essa vestimenta é boa para evitar atrito e assadura nas pernas.

"Eu vejo a meia-arrastão como uma interferência visual marcante no look, que permite criar uma padronagem para a parte inferior que vai além da saia, seja ela de tule ou de paetê, sem comprometer o frescor", diz Ribeiro.

SAIA DE TULE

A estilista Caroll Falcão lembra que a peça é quase um patrimônio do Carnaval e está presente em várias festividades brasileiras. "Está na saia das bailarinas e passistas de frevo, e dá volume ao vestido da 'matuta' [na festa de] São João", diz.

Além disso, é uma peça que pode ser encontrada em várias cores e não precisa ser personalizada para ser usada. Mas, se a pessoa optar pela customização, Ribeiro indica colar pedrarias ou fitas de cetim.

SAIA DE PAETÊ

A saia de paetê metalizado vem com tudo para a folia deste ano, especialmente por conta do visual da era Renaissance da cantora Beyoncé. A artista esteve no Brasil em dezembro de 2023 para participar de um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé" em Salvador e usou um vestido sem alças com fenda lateral, todo em paetês prateados.

"O bom da saia de paetê é que você consegue, em um único visual, carregar cor e brilho. Com isso, é possível mesclar uma parte superior mais clean, utilizando um biquíni de cor sólida ou com alguma estampa, e assim já se destaca a parte inferior, brincando com o brilho do paetê", ensina Ribeiro.