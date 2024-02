SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tendências da moda para o Carnaval deste ano apontam que as miçangas, os metálicos e o cor-de-rosa estão em alta. Quem for cair na folia nos blocos de rua neste feriado deve encontrar vários looks que seguem esta cartilha.

Presentes em vários tops vendidos pelas lojas com coleções carnavalescas, as miçangas também são uma boa opção para quem não pretende gastar muito e quer fazer a fantasia com as próprias mãos. Elas, e as pérolas, devem servir ainda de matéria-prima para saias e acessórios coloridos.

Nas redes sociais, como Instagram e TikTok, são vários os criadores de conteúdo digital que ensinam os seguidores a customizarem peças do tipo, como Lua Lino, Mariana Miranda, Nath Jackeline e Mayara Azevedo.

Seguindo a tendência das miçangas de deixar boas partes do corpo à mostra, a transparência, também, será uma constante. Em especial para os homens, com regatas e camisas com pegada sensual e que vão ajudar os foliões a se divertirem em meio ao calor. Também seguem essa ideia as peças feitas em crochê ou macramê, que devem ser vistos, também, nos tops.

Já a cultura pop novamente inspira modelitos. A expectativa é que os metálicos da turnê "Renaissance", de Beyoncé, estejam presentes em vários dos looks dos fãs da cantora. As franjas comuns em seus figurinos também são tendência, impulsionadas pela visita surpresa que ela fez ao Brasil no fim do ano passado.

Remetendo a globos espelhados e à discoteca, os figurinos que seguem essa linha vão exagerar no prateado e no brilho. Chapéus de cowboy também devem aparecer em menção a Beyoncé.

Do cinema, "Barbie" vai continuar emprestando seu "barbiecore", ou seja, seu visual mais feminino e cor-de-rosa, aos foliões. Fantasias que imitam a boneca também estão previstas.

Luvas e meias de arrastão, leques e quimonos também aparecem aos montes nas coleções carnavalescas, bem como tiaras e laços na cabeça.