RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima é o mais novo empresário no ramo do futebol. O sertanejo se tornou sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Paranavaí, clube do interior do Paraná, que disputa a Segunda Divisão estadual.

Gusttavo Lima adquiriu 60% das ações e virou o dono do clube. O restante do percentual será dividido entre a Full Sports e outros investidores, enquanto o Paranavaí manteve 1%. A operação total da venda da SAF girou em torno de R$ 3 milhões.

Os novos donos do Paranavaí se comprometeram a investir nas categorias de base do clube e também montar um time forte para buscar o acesso à elite estadual - no ano passado a equipe foi campeão da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense.

Além disso, a VaideBet, empresa da qual Gusttavo Lima é embaixador, será também uma das patrocinadoras do Paranavaí. A empresa fechou um contrato milionário de R$ 370 milhões com o Corinthians, recentemente, e segue fechando outros patrocínios. "Essa parceria abriu um horizonte para mim e me trouxe uma maior ligação com esse ramo dos esportes', começou o sertanejo.

O cantor, que negou rivalidade com Wesley Safadão, em julho do ano passado, então continuou: "Já tenho uma amizade com alguns jogadores e sinto que vários deles precisam só de uma oportunidade para terem os seus talentos revelados. Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós!"