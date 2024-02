RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vencedor da Prova do Líder da semana, Lucas Henrique já tinha revelado para seus aliados que colocaria Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle na sua mira como opção de voto. Durante o programa ao vivo nesta sexta-feira (9), ele manteve as suas indicações e explicou que os motivos.

"Davi está na minha mira por questões óbvias, por causa do nosso embate e não estamos nos falando direito. A Fernanda também está na minha mira e nós tivemos uma conversa. Ela tem muitas dúvidas sobre o meu jogo e eu sobre o jogo dela", começou o professor de capoeira.

Lucas então prosseguiu. "A Deniziane também conversei e apesar de termos uma convivência muito boa, estamos em lados opostos do jogo e a última mira é Isabelle. Tem poucas opções e ela acabou sendo a minha escolhida", finalizou.

Líder pela segunda vez na edição, ele também teve direito a chamar seis pessoas para integrar o VIP ao seu lado, deixando o restante dos confinados na Xepa. O carioca escolheu Wanessa, Yasmin, Pitel, MC Bin Laden, Leidy Elin, Pitel e Marcus Vinícius.

A dinâmica da semana ainda vai ter a Prova do Anjo neste sábado (10) e o vencedor recebe o colar da imunidade e também protege um amigo da votação. No domingo (11), o Líder indicar um participante e a casa vota em aberto. Os quatro mais votados vão estar no Paredão, só que o Líder vai salvar um deles e os outros 3 participam da Prova Bate e Volta. A eliminação é na terça-feira (13)..