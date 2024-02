SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pabllo Vittar voltou a fazer uma homenagem para Mylla Karvalho.

A drag queen se inspirou na ex-vocalista do Companhia do Calypso para montar seu look para o Chá da Pabllo. O evento de Carnaval aconteceu na noite de sexta-feira (9), no jardim do Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

No vídeo, Pabllo aparece dançando a música "Tchic Bum", lançada pelo grupo. Ela escreveu uma homenagem para a cantora. "Mylla Karvalho é, sem dúvida alguma, uma das maiores inspirações da minha vida e parte de quem eu sou."

QUEM É MYLLA KARVALHO?

A cantora ficou conhecida por ter sido vocalista do Companhia do Calypso no início dos anos 2000. Ela entrou para a banda em 2002 e permaneceu até 2008.

Mylla deixou o grupo após ter se aproximado da religião. Na época, ela alegou que deixaria o Companhia do Calypso pois a banda não condizia com seus princípios.

Hoje, Mylla atua na música gospel. Ela lançou seu primeiro disco no gênero em 2009, chamado "Ofertar".

RELAÇÃO COM PABLLO VITTAR

Essa não é a primeira vez que a drag exalta a importância de Mylla em sua carreira. Na publicação feita nas redes sociais, ela contou que passou boa parte vendo o DVD Ao Vivo em Goiânia do Companhia do Calypso. "Cresci assistindo e me ajudou muito a entender o caminho do meu sonho de estar nos palcos".

Pabllo contou que continua assistindo ao DVD toda semana. Em 2021, ela lançou a primeira edição do álbum "Batidão Tropical", em que revisitou diversos singles do forró e brega ? incluindo faixas do Companhia do Calypso.

A cantora está se preparando para o lançamento do "Batidão Tropical 2" neste ano. O primeiro single do disco é a faixa "Pede Para Eu Ficar", que usa um sample de "Listen To Your Heart", da banda Roxette.