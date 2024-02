SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Guilherme pulou Carnaval em Salvador, curtindo a folia no trio elétrico do Bloco da Anitta.

Durante a festança, o ator foi clicado usando o colar do funkeiro MC Daniel, avaliado em R$ 1 milhão. Usado em sua aparição no festival The Town, o colar de MC Daniel fez parte do look que o funkeiro usou no Bloco da Anitta, acompanhado por diversos aneis e outras joias.

Ator está curtindo Salvador ao lado de amigos famosos. O ator está aproveitando a folia na capital baiana, marcando presença, ao lado de sua amiga Maísa, no Camarote Salvador e, depois, aproveitando o show de Anitta no seu bloco.