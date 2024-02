SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gustavo Mioto precisou cancelar as apresentações que faria durante o Carnaval após ser internado para tratar uma infecção intestinal. A informação foi confirmada neste sábado (10) pela assessoria do artista.

"Informamos que o cantor Gustavo Mioto foi diagnosticado com forte infecção intestinal de classe aguda e encontra-se internado para análise e observação dos sintomas. Por esse motivo, os shows que aconteceriam neste período de Carnaval estão cancelados", diz o comunicado nas redes sociais.

"Agradecemos o carinho e compressão de todos os fãs, contratantes e público que haviam se programado para os nossos shows."

Nascido em Votuporanga (SP), Mioto é conhecido por sucessos como "Eu Gosto Assim", "Anti Amor", "Solteiro Não Trai" e "Com Ou Sem Mim". Ele namorava a cantora sertaneja Ana Castela, mas a relação chegou ao fim em janeiro deste ano.

Os dois estavam juntos há um ano. Eles se conheceram no final de 2022 em um programa do canal Multishow, quando Mioto estava se apresentando, e Ana era uma das convidadas da atração. O casal oficializou a relação em junho de 2023.

Em setembro do ano passado, eles chegaram a terminar o relacionamento, mas reataram no mês seguinte. "Oi, galera, em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que não somos mais um casal", escreveu Ana Castela, em janeiro.

À época, ela também contou o motivo do término: "Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento."