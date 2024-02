SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste sábado (10) de Carnaval, as filhas de Ivete Sangalo, Maria e Helena, completam 6 anos de idade e a cantora fez uma homenagem para elas.

Em seu perfil do Instagram, a artista publicou uma foto ao lado das gêmeas e declarou todo seu amor por elas.

A artista relembrou o dia do nascimento das filhas: "Era madrugada do sábado de carnaval. Na avenida do meu coração o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas, meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo. Meu Deus, como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tão preciosas. Sábado de carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito".

Ivete declarou que seu Carnaval está completo: "Minhas filhas Marina e Helena, a mamãe esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado, saúde, proteção e uma vida de leveza e alegria. Tô aqui inteira pra vocês [...] Feliz aniversário. filhas. O meu carnaval está completo. Obrigada Deus".