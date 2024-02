SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo Adnet se pronunciou após ser flagrado aos beijos com uma mulher no fim do primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ao jornalista Leo Dias, ele desmentiu ter traído a então esposa, a engenheira Patrícia Cardoso, e disse que o casamento entre os dois teve fim antes do Carnaval.

"Eu e ex esposa, não estamos mais juntos", falou Adnet ao jornalista. Os dois são pais de Alice, de 3 anos, e estavam juntos há cerca de sete anos.

Mesmo com a divulgação da separação, o flagra pareceu não ter agradado a ex-esposa de Adnet. Na manhã deste sábado (10), Patrícia Cardoso compartilhou uma foto nos stories. "Tô ótima, galera, SQN [só que não]. Juntas somos mais", escreveu "Bora crescer essa rede de apoio."