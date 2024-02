SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em tratamento contra leucemia, a influenciadora Fabiana Justus, 37, raspou os cabelos. Ela compartilhou nas redes sociais um vídeo do processo -foi o marido quem raspou para ela- e fotos suas com o novo visual. "Chegou o dia. Sabíamos que ele chegaria, só não sabia quando nem como seria", escreveu no Instagram. "Senti no meu coração que era a hora."

A filha de Roberto Justus explicou que decidiu raspar quando notou que seu cabelo estava caindo muito. "Acho que a antecipação desse momento causa uma angústia muito grande, e "resolver" esse assunto como boa virginiana prática que sou, me deu uma paz", disse.

Ela afirmou que raspar os cabelos é o momento em que "a ficha cai mais ainda", mas disse que vê o momento como algo pequeno comparado ao todo. "É um processo que faz parte da minha cura. Vão-se fios de cabelo e com eles qualquer coisa ruim", escreveu.

No vídeo, antes de raspar, ela mostra como os fios estavam caindo ao passar a mão pelo cabelo. Seu marido, que ajudou a raspar, ficou repetindo inúmeras vezes que estava achando a esposa ainda mais linda.

As duas postagens repercutiram muito --as fotos têm mais de um milhão de curtidas. Celebridades deixaram comentários desejando força, demonstrando apoio e rasgando elogios à Fabiana pelo jeito com que ela está lidando com a situação.

Ticiane Pinheiro, Titi Muller, Eliana, Bianca Andrade, Larissa Manoela, Gabriela Pugliesi, Bruna Biancardi e Fiorella Mattheis são algumas das inúmeras mulheres que comentaram as publicações.

"Que orgulho dessa mulher maravilhosa que você é! E que linda você ficou! Te amo absurdamente!", escreveu Roberto Justus, que visitou a filha no hospital nesta sexta (9).