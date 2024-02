SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista e apresentadora Michelle Barros está prestes a estrear no SBT. Porém, afirma que, apesar de não ter mágoas da Globo, de onde saiu no primeiro semestre de 2022, não teve realizado seu sonho de se tornar apresentadora no canal, e isso mexeu com seu psicológico.

"Apresentei algumas ideias, mas às vezes não era o momento", lamentou, enquanto acompanhava os desfiles do segundo dia de Carnaval de São Paulo, no Anhembi. "Gostaria de ter tido mais oportunidades, mas não tive. Percebi que tinha que abrir minhas portas, mas não tenho mágoa da Globo."

A apresentadora se diz ansiosa para a estreia, no dia 11 de março, de seu novo programa no SBT, o Chega Mais. "Sempre sonhei com isso. Meus 24 anos de jornalismo e de Carnaval me ajudaram a trazer uma bagagem para o programa. Temos liberdade para trabalhar e levar qualidade para a família brasileira."

Segundo ela, "a televisão é um negócio e audiência importa, mas esse não é o foco agora". Ela conta que o canal de Silvio Santos tem feito pesquisas de mercado para saber o que os telespectadores querem assistir, das 9h30 às 13h30, para encarar de frente outros programas, como Mais Você e o Encontro, líderes de audiência em suas respectivas faixas.